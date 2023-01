"Ah, l’autre Paris…" : Paris Hilton joue à fond l’autodérision dans une publicité pour les JO 2024

La billetterie est ouverte, les diffuseurs internationaux se préparent. À un an et demi de l’ouverture des Jeux olympiques 2024 à Paris, la chaîne américaine NBC a dévoilé le logo qui accompagnera l’évènement sur ses ondes. Et qui de mieux que celle qui porte le même nom que la capitale française pour l’annoncer ? Paris Hilton est la tête d’affiche d’une courte campagne très drôle dans laquelle elle joue autant avec la caméra qu’avec son image. Fausse ingénue au maximum du glamour dans sa robe à sequins argentés, elle multiplie les pauses lascives et fait preuve de sa meilleure arme face aux critiques : l’autodérision.