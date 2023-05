"Air" sur Prime Video : Matt Damon bien dans ses baskets devant la caméra de Ben Affleck

Dans la peau de Deloris Jordan, Viola Davis mène les négociations avec autant de vigueur qu’elle dirige un casting de haut vol presque exclusivement masculin. Matt Damon apporte à Sonny Vaccaro une force tranquille que catapultent Chris Messina, l’agent aussi agacé qu’agaçant de Michael Jordan, et Ben Affleck, fondateur de Nike complètement à côté de ses pompes. Au jeu du look 80s, l’acteur et réalisateur l’emporte haut la main avec une perruque bouclée qui représente peut-être le pire de l’époque niveau look.