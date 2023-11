Cette influenceuse aux cheveux roses gagne 10.000 euros par mois… mais n’existe pas

Une agence de mannequins espagnole a créé une influence de toutes pièces grâce à l'intelligence artificielle. Suivie par plus de 164.000 abonnés, Aitana Lopez fait la promotion de marques de fitness et de jeux vidéo. Une égérie "parfaite" qui génère des revenus conséquents à ses créateurs.

Elle s’appelle Aitana Lopez, elle est Espagnole et elle a 25 ans. Sur son compte Instagram, suivi par 164.000 abonnés, cette influenceuse barcelonaise aux cheveux roses fait la promotion de marques liées à sa passion pour le fitness et les jeux vidéo. Des partenariats rémunérés qui lui permettent gagner jusqu’à 10.000 euros par mois. Et si ça ne suffisait pas, ses fans peuvent l’admirer en petite tenue sur sa pagne OnlyFans. Tout ça à un détail près : Aitana est totalement virtuelle.

Toujours en forme, jamais en retard au boulot le matin, ce pur produit de l’intelligence artificielle rappellera aux cinéphiles l’héroïne de Simone, le film de science-fiction du réalisateur Andrew Niccol, sorti en 2002. Dans un entretien accordé à EuroNews, son créateur révèle avoir eu l’idée de cette égérie numérique après avoir travaillé avec des mannequins bien réels.

"Nous nous sommes rendu compte que de nombreux projets étaient suspendus ou annulés en raison de problèmes indépendants de notre volonté", raconte Ruben Cruz, le fondateur de la société TheClueless. D’où la naissance d’Aitana, la collaboratrice idéale "pour ne pas dépendre d’autres personnes qui ont un ego, qui ont des manies ou qui veulent simplement gagner beaucoup d’argent en posant". Vu comme ça…

Toutes les semaines, les équipes de TheClueless se réunissent pour établir l’agenda bien chargé de la jeune femme. Quels vêtements elle va porter. Quels lieux elle va visiter. Quel type d’activité elle va y effectuer. Tout ça sans le moindre shooting photo, l’intelligence artificielle se chargeant de créer chaque nouvelle publication.

Une personnalité bien étudiée

Histoire de parfaire l’illusion, The Clueless a imaginé la personnalité détaillée de la personnalité d’Aitana. "Nous avons réalisé que les gens suivent des vies, pas des images. Comme elle n’est pas en vie, nous avons dû lui donner un peu de réalité pour que les gens puissent s’identifier à elle. Nous devions raconter une histoire", explique Ruben Cruz.

Sur son site officiel, Aitana est donc décrite comme "une femme forte et déterminée, indépendante dans ses actes et généreuse dans sa volonté d’aider les autres". Native du signe du Scorpion, elle "exprime son opinion sans réserve bien que son humour compliqué et son égocentrisme l’empêchent parfois de sourire, la preuve de sa complexité."

Pour The Clueless, le recours à l’intelligence artificielle permet à des marques modestes d'investir les réseaux à moindre coût. Le succès d’Aitana est tel que The Clueless lui a déjà créeé une petite sœur. Née en Argentine, Maia est une jeune femme "timide et innocente". Une fan de l’équipe de foot de Boca Juniors, dont l'orientation bisexuelle "témoigne de son ouverture d’esprit et la diversité de ses relations".

Lorsqu’on fait remarquer à Ruben Cruz que les publications de ses deux créations mettent en avant leur plastique avantageuse de manière insistante, le patron de TheClueless assume. "Si nous ne suivons pas cette esthétique, les marques ne seront pas intéressées", avance-t-il. "Pour changer ce système, vous devez changer la vision des marques. Le monde en général est sexualisé." Aitana icône futuriste, donc. Mais pas encore révolutionnaire.