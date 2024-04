Alain Chamfort explique sa discrétion lors de son combat contre le cancer

Le 22 mars dernier, le chanteur a sorti son seizième album intitulé "L'impermanence". Dans une interview à "Télé-Loisirs", il est revenu sur son combat contre un cancer des os diagnostiqué en 2015. Il a expliqué pourquoi il n'a pas eu envie d'aborder publiquement le sujet.

C'est un combat qu'il a mené dans la discrétion. En pleine promotion de son seizième album intitulé L'impermanence, sorti le 22 mars dernier, Alain Chamfort est revenu sur sa bataille contre un cancer des os dont il est désormais guéri. Diagnostiqué en 2015, le chanteur n'a pas souhaité parler publiquement de sa maladie.

Alors que de nombreuses célébrités n'hésitent pas à aborder le sujet pour aider ceux qui sont dans le même cas ou inciter le grand public au dépistage – à l’instar de Kate Middleton ou encore de Charles III – Alain Chamfort ne l'a révélé publiquement qu'en 2019, lors du gala annuel de l'association Vaincre le cancer.

"Je n’avais pas envie d’attirer la compassion. Je n’ai jamais vraiment compris le fait que ça puisse aider d’autres", estime dans Télé-Loisirs Alain Chamfort qui a été diagnostiqué à une période où on parlait beaucoup du cancer de Johnny Hallyday. "Ça ne m’apportait pas d’apprendre que quelqu’un d’autre que moi était malade. Si cela aide des gens, tant mieux. En ce qui me concernait, ça n’avait pas d’impact sur moi. Je n’arrivais pas à me rendre compte que ça pouvait en avoir sur d’autres", admet-il.

Pour lui, une maladie se soigne du mieux qu'on peut. "On ne peut rien y faire", tranche Alain Chamfort, qui révèle qu'il a récemment perdu des amis proches. "Ils se sont battus comme tout le monde. Ça ne fait pas avancer la science d’en parler. C’est un point de vue, je ne dis pas que j’ai raison", conclut le chanteur de 75 ans, qui sera en concert au Point Éphémère à Paris le 6 juin prochain avant de partir en tournée dans toute la France à partir d'octobre.