Après le scandale Hiromi Rollin, Alain Delon a réveillonné en famille à Douchy

Alain-Fabien Delon donne des nouvelles de son père dans une série de clichés postés sur Instagram. Le monstre sacré du cinéma français a réveillonné à Douchy entouré de son plus jeune fils et de son aîné Anthony. Des clichés d’un bonheur retrouvé, plusieurs semaines après le scandale de l’affaire Hiromi Rollin.

L’image d’un clan uni après la tempête. Alain Delon, 88 ans, a fêté Noël entouré des siens dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret. Sur une série de clichés postés sur Instagram par Alain-Fabien, on peut voir le monstre sacré du cinéma français amaigri mais souriant aux côtés de son plus jeune fils, de son aîné Anthony et des filles ce dernier, Lou et Liv.

Ces images sont bien évidemment très symboliques, quelques mois après les remous suscités par l’affaire Hiromi Rollin. Le 7 juillet dernier, les enfants de l’acteur ont en effet déposé plainte contre cette femme de 66 ans qu’ils présentaient comme "la dame de compagnie" de leur père.

Accusée de "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral", Hiromi Rolllin a rapidement nié les faits. Affirmant avoir une "vie de couple" avec l’interprète du "Guépard", dont elle a fait la rencontre sur les plateaux de cinéma à la fin des années 1980, elle a contre-attaqué en déposant plainte à son tour pour "violences en réunion" suite à son expulsion de Douchy par des membres de la famille Delon, mais aussi "dénonciation calomnieuse" et "vol".

"Mon père n'en pouvait plus de cette femme", a réagi Anouchka Delon dans une interview accordée à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" début octobre. "On n’a pas été assez vigilants", regrettait-elle, estimant que Hiromi Rollin avait fait croire à l'acteur qu’elle était "indispensable pour s’occuper de lui", notamment après son AVC en 2019.