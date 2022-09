"Il a une plus belle fin de carrière que la mienne" : l'étonnant entretien d'Alain Delon avec Volodymyr Zelensky

Un entretien inattendu. Alain Delon a échangé ce vendredi avec Volodymyr Zelensky dans le cadre d'une émission spéciale de TV5 Monde présentée par Cyril Viguier, "Face à Zelensky". Après une interview réalisée à Kiev par quatre journalistes issus de divers médias français, la chaîne a diffusé la conversation entre l'acteur français et le président ukrainien, qui a eu lieu il y a quelques semaines par visioconférence. Alain Delon, très apprécié en Ukraine, a publiquement fait part de son soutien à l'ancien comédien devenu chef de guerre.

"On a souvent dit qu'on était vous et moi des frères d'armes, car on a commencé comme acteur. Je suis d'accord, sauf que moi, je ne suis plus acteur, et que vous, vous êtes président", a commencé Alain Delon, visiblement ému. "Il a une plus belle fin de carrière que la mienne. Il est président alors que moi, je ne suis rien du tout", a poursuivi la star de 86 ans.