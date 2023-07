Plainte des enfants d'Alain Delon : Hiromi Rollin conteste "l'intégralité des faits"

L'avocat des enfants, Me Christophe Ayela, avait indiqué mercredi que depuis l’accident cardio-vasculaire de la star en 2109, Hiromi Rollin "s’est installée chez lui" et "n’a de cesse d’isoler Alain Delon de ses proches, de ses amis, et de sa famille, en usant de manœuvres et de menaces".

Dans leur plainte pour "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale", Anthony, Anoushka et Alain-Fabien Delon dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" de celle qu'ils présentent comme la "dame de compagnie de leur père" à leur encontre, mais aussi envers celui-ci.