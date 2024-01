"Choqué du déballage médiatique", Alain Delon va porter plainte contre son fils Anthony

Le monstre sacré du cinéma sort du silence suite aux déclarations de son fils Anthony dans la presse. Son avocat annonce qu'il va porter plainte contre lui, l'accusant de vouloir lui nuire. De son côté Anouchka va elle aussi porter plainte, accusant notamment son aîné de "menaces" et de "harcèlement".

L'affaire Delon prend une tournure surréaliste. Dans un communiqué transmis à l'AFP, l'avocat du monstre sacré du cinéma français annonce que son client est "extrêmement choqué du déballage médiatique" sur sa vie et s'apprête à porter plainte contre son fils Anthony. Il dénonce des propos qui viseraient à "lui nuire" ainsi qu'à sa fille Anouchka, indique Me Christophe Ayela.

Dans la foulée, l'avocat annonce au Figaro que Anouchka elle-même va déposer plainte contre son frère pour "diffamation", "dénonciation calomnieuse", "menaces" et "harcèlement". "Elle est scandalisée qu’il ait ainsi osé répandre de telles allégations dans les médias, qui la blessent, mais qui portent également atteinte à l’honneur et à la dignité de leur père", indique Me Ayela.

La fin de l'union sacrée

Dans une interview publiée ce jeudi matin dans Paris Match, Anthony Delon accusait Anouchka de leur avoir dissimulé, lui et leur jeune frère Alain-Fabien, les résultats d’examens médicaux récents attestant de la dégradation de la santé de leur père depuis l'AVC dont il a été victime à l'été 2019.

"En gardant le silence, elle l’a clairement mis en danger. Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime", expliquait-il pour justifier sa décision de déposer une main courante contre la jeune femme. "Une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l’a fait est capable de tout", s’inquiétait-il.

Cette sortie médiatique semble attester de vives tensions au sein du clan Delon qui paraissait pourtant soudé dans son combat judiciaire et médiatique contre Hiromi Rollin, la "dame de compagnie" la star. Or, dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le parquet de Montargis a annoncé sa décision de classer sans suite les deux plaintes des enfants qui accusaient cette femme de 66 ans d'abus de faiblesse. De même qu'il a retoqué la plainte de cette dernière pour violences et vol à leur encontre.