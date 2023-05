Albert de Monaco : "Charles III a dit à Charlène que nous étions de vieux compagnons de route"

"Je l’ai félicité et il a rappelé, surtout à la princesse Charlène, que nous sommes de vieux compagnons de route, d’enterrements et de mariages puisque le plus souvent pour assister à ces cérémonies, il faut entrer deux par deux. Nous étions célibataires donc on était souvent mis côte à côte", raconte-t-il. "Ça nous est arrivé tellement de fois qu’on en riait", s’amusait en janvier dans People le prince de 64 ans à propos de son ami, de dix ans son aîné. Les deux hommes, qui ne s’étaient pas parlé personnellement depuis les funérailles d’Elizabeth II, ont échangé "très brièvement d’environnement et des océans, de leurs initiatives communes". "Même s’il ne peut plus s’exprimer aussi souvent qu’il le faisait, ces sujets-là lui tiennent à cœur", note Albert.