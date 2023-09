Albert Dupontel de retour en candidat à la présidentielle dans "Second Tour"

Albert Dupontel avait également prévu de refaire équipe avec Sandrine Kiberlain, après leur collaboration réjouissante sur 9 mois ferme en 2012, un César à la clé pour la comédienne. Finalement indisponible, elle a été remplacée par une Cécile De France qui semble comme chez elle dans l’univers déjanté de l’auteur de Bernie. On retrouve en revanche Nicolas Marié, incontournable de son cinéma et Césarisé en 2021 pour son rôle d'aveugle poétique et hilarant dans Adieu les cons. Verdict des électeurs le 23 octobre prochain.

>> Second Tour de et avec Albert Dupontel. Et aussi Cécile de France, Nicolas Marié. 1h35. En salles le 23 octobre.