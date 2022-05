"Albert m’a énormément soutenue" : "Sereine", Charlène de Monaco donne sa première interview

"Mon état de santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et si douloureux. Aujourd’hui, je me sens plus sereine", confirme Charlène à Monaco-Matin. Sa toute première interview depuis son retour en principauté en novembre, après huit mois loin des siens. Un lourd problème ORL l’a empêchée de quitter l’Afrique du Sud où elle a été opérée deux fois sous anesthésie générale. À peine arrivée à Monaco, elle a pris la direction d’un établissement spécialisé à l’étranger pour soigner "un épuisement physique et moral".