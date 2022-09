Alec Baldwin papa pour la huitième fois : sa petite fille a un prénom très original

La famille s'agrandit (encore) pour Alec Baldwin. Le comédien et sa femme ont accueilli leur septième enfant ensemble. À 63 ans, Alec Baldwin devient ainsi papa pour la huitième fois, le comédien ayant également une fille aînée, Ireland Eliesse Baldwin, âgée de 26 ans et née de sa relation avec Kim Basinger

"Elle est là ! Nous sommes ravis de vous présenter notre petit rêve devenu réalité : Ilaria Catalina Irena", a réagi la maman sur Instagram. "Nous sommes toutes les deux heureuses et en bonne santé. Ses frères et sœurs Baldwinito passent la journée à créer des liens et à l'accueillir dans notre maison. Beaucoup d'amour à vous tous. Nous sommes ravis de fêter cette merveilleuse nouvelle avec vous", a conclu Hilaria en légende d'une vidéo dans laquelle on peut voir la naissance de la petite fille ainsi que sa rencontre avec ses (nombreux) frères et sœurs.