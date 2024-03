"Alerte à Malibu" : un remake de la série culte dans les tuyaux

La série qui a révélé Pamela Anderson va avoir droit à une seconde vie, comme le révèle "Variety". Diffusée entre 1991 et 2005 en France, la fiction racontait le quotidien d'une équipe de sauveteurs aux mythiques maillots rouges. Aucune information sur le casting n'a été dévoilée.

C'est une série culte qui s'apprête à renaitre de ses cendres. Comme le révèle Variety, la Fox travaille actuellement à un remake d'Alerte à Malibu. Diffusée entre 1989 et 2001 aux États-Unis (et entre 1991 et 2005 en France), la fiction qui suit le quotidien d'un groupe de sauveteurs aux célèbres maillots rouges a révélé des personnalités telles que Pamela Anderson, David Hasselhoff, David Charvet, Nicole Eggert, Kelly Slater, Carmen Electra ou encore Yasmine Bleeth.

Annulée en 2001 après 11 saisons, Alerte à Malibu avait eu droit à quatre téléfilms et un film Baywatch : Alerte à Malibu en 2017 avec Dwayne Johnson et Zac Efron. Cette nouvelle série promet une version plus moderne, même si la trame restera visiblement la même si l'on en croit le synopsis dévoilé par Variety.

Une nouvelle génération de sauveteurs

"Les sauvetages audacieux en mer, les plages immaculées et les maillots de bain rouges emblématiques sont de retour, ainsi qu'une toute nouvelle génération de sauveteurs qui naviguent dans des vies personnelles compliquées et désordonnées dans ce reboot plein d'action qui démontre qu'il y a la famille dans laquelle vous êtes né et la famille que vous trouvez", peut-on lire.

Aux commandes de cette nouvelle mouture, on retrouvera Michael Berk, Douglas Schwartz and Gregory J. Bonann, les producteurs historiques de la série. Quant au casting, aucune information n'a encore été dévoilée. On ne sait pas non plus si les stars historiques de la série feront une apparition.