Alexandra Lamy dans "La Chambre des merveilles" : le plus beau rôle de sa carrière ?

Dans La Chambre des Merveilles, Alexandra Lamy joue Thelma, une mère célibataire dont le jeune fils tombe dans le coma après avoir été renversé par un camion. Dans la chambre de l’ado, elle découvre un cahier où il a consigné tous ses rêves, qu’elle va tenter de réaliser, du plus simple au plus fou. "C’est drôle parce que ma mère venait de me parler du livre de Julien Sandrel, que je n'avais pas encore lu, lorsque Lisa Azuelos m’a appelé pour me proposer l’adaptation", révèle-t-elle. "J’ai dévoré le scénario, j’ai trouvé ça formidable et on a foncé."

Copines à la ville, Alexandra Lamy et la réalisatrice de LOL n’avaient curieusement jamais tourné ensemble. "Ce projet est arrivé au bon moment pour elle comme pour moi", confie l’actrice. "C’est quelqu’un qui est souvent dans l’intime, dans l’émotion. Avec un sujet un peu difficile comme celui-là, je savais qu’on aurait la même envie de l’emmener vers quelque chose de lumineux. Toutes les deux, on déteste les trucs qui plombent. On a besoin d’aller chercher le ciel bleu."