Alexandre Aja : "À Hollywood, beaucoup de grévistes prennent le risque de tout perdre"

Quel regard portez-vous sur la grève des acteurs et des scénaristes ? Vu d’ici, on a l’impression que Hollywood est au bord de l’implosion…

C’est grave, vraiment grave pour des milliers de collègues dont je suis solidaire puisque je fais partie du syndicat des scénaristes, la WGA. C’est grave parce que c’est injuste de constater le faible niveau de rémunération des auteurs, non seulement par les studios mais aussi par les plateformes de streaming. Sans parler de l’arrivée de l’intelligence artificielle qui pose de vraies questions pour l’avenir de la création. Je les admire beaucoup en ce moment parce que je suis Français : je ne vais pas perdre ma sécurité sociale. Je ne vais pas perdre mes droits, je ne vais pas perdre ma maison. Or à Hollywood, il y a beaucoup de gens qui prennent le risque de tout perdre et de se retrouver dans des conditions atroces. Ça vaut bien évidemment aussi pour les acteurs. Et je trouve assez horrible et assez cynique l’attitude des studios dans tout ça. On dirait qu’ils attendent que les gens soient à genoux pour accepter leurs conditions et des propositions qui ne sont pas vraiment pas à la hauteur.

On a l’impression d’être dans un thriller où les patrons des studios jouent le rôle des méchants sans scrupules. C’est si caricatural que ça ?

Pas loin ! On voit bien la pente que les studios essaient d’emprunter, sauf que ça ne marchera pas comme ça. Les scénaristes et les acteurs, faut-il le répéter, sont la clé, la graine de tout ce qui existe sur un écran. Un bon film c’est quoi ? De bons films, c’est une bonne histoire et de bons acteurs. Et qu’on les filme avec un téléphone ou une caméra 35 mm, il se passera toujours quelque chose. Ces deux métiers, c’est l’essentiel et aujourd’hui ce sont eux qui sont mis sur le grill et qu’on n’écoute pas. C’est dur mais ce n’est pas étonnant lorsqu’on connaît la violence de cette industrie.