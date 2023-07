Alexandre, le fils du prince Albert, s’affiche dans "Paris Match" 16 ans après

"Albert s’est engagé dès le départ à être présent et à faire progressivement entrer son fils dans sa famille. (…). Il a honoré sa promesse, les choses se construisent bien et suivent leur cours. Il a toujours assumé son rôle de père et aucun accord financier n’a jamais été conclu entre nous. Notre relation repose sur la confiance", souligne Nicole Coste. Elle parle d’un prince "très protecteur", qui suit de près la scolarité du garçon. De son père, Alexandre a hérité son côté "tendre, sensible, chaleureux". "Ils se ressemblent beaucoup. Ils s’entendent à merveille et sont très complices. Ils aiment pratiquer ensemble des activités sportives et parfois parler de politique", dit-elle.