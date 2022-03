Alice Detollenaere, l’ex-Miss Bourgogne, a subi une ablation préventive de son deuxième sein

"Alice, tu es une maman et une femme extraordinaire. Aujourd'hui et pour le reste de notre vie, je suis fier d'être à tes côtés", a conclu Camille Lacourt qui a toujours été un soutien sans faille pour sa compagne. De son côté, Alice Detollenaere a donné des nouvelles rassurantes après son opération. "C'est boooon c'est fait ! Zéro douleur, mais je suis KO", a réagi la jeune femme en story sur Instagram. "Et j'ai vu mon bébé, tout est ok à la maison", s'est-elle réjouie.