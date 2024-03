"Alienoid" : c'est quoi ce blockbuster coréen totalement dingue qui débarque pour deux jours au ciné ?

Spectaculaire blockbuster sud-coréen, "Alienoid : les protecteurs du futur " sort ce dimanche dans toute la France. Un véritable événement pour les amateurs puisqu'il ne sera visible sur grand écran que pendant 48 heures. Alexis Mas, le patron de la société de distribution Condor Films, explique à TF1info ce nouveau type de sortie éclair.

Aliens, arts martiaux, voyage spatio-temporel et effets spéciaux hallucinants… Phénomène du cinéma sud-coréen, Alienoid : les protecteurs du futur sort sur 250 écrans dans toute la France, dimanche 31 mars et lundi 1er avril uniquement. Le pitch ? Dans le temps présent, à Séoul, un Gardien envoyé du futur et un robot capable de reproduire son apparence tentent de contrecarrer une invasion d’extraterrestres qui prennent possession du corps des humains. En parallèle, le réalisateur Choi Dong-Hoon nous fait découvrir la quête d’une jeune femme en quête de l’alien originel, plusieurs siècles auparavant. Distributeur français du film, Alexis Mas de Condor Films explique à TF1info ce nouveau type de sortie éclair, destiné aux fans de cinéma de genre asiatique de plus en plus nombreux dans l’Hexagone…

Pourquoi Alienoid ne sort-il que deux jours au cinéma ?

Deux jours seulement parce que c’est un nouveau format d’exploitation en salles qui a fait ses preuves récemment avec d’autres blockbusters asiatiques comme le Japonais Godzilla Minus One en fin d’année dernière et plus récemment le film chinois Creation of The Gods. On se rend compte que c’est un bon modèle pour attirer les communautés qui suivent l’actualité des films asiatiques, mais qui ne sont pas suffisamment grosses pour tenir longtemps dans les salles et venir alimenter cinq séances par jour pendant plusieurs semaines. C’est aussi un test pour nous. Alienoid est une franchise dont on exploite la première partie comme ça. Mais si on voit que les salles sont bien remplies, on s’en servira pour sortir la deuxième partie sur un temps plus long, probablement l’été prochain.

Du point de vue de la chronologie des médias, vous renversez le modèle puisque le film est déjà disponible en VOD, en Blu-Ray et en DVD. N’est-ce pas contradictoire ?

L’idée, c’est que l’expérience n’est pas la même. Ce qu’on a mis en place pour les deux jours de sortie d’Alienoid, ce sont les formats premium. Des salles avec des très grands écrans type IMAX ou avec des sensations type 4DX. C’est le cas pour les trois quarts des 250 salles qui jouent le film dans toute la France. Et c’est quelque chose qu’on ne peut absolument pas reproduire chez soi. Ce n’est donc pas vraiment un problème et on a même des témoignages de gens qui ont vu le film à travers la sortie vidéo classique il y a trois semaines et qui ont décidé d’aller le revoir pour vivre l’expérience que procurent ces formats-là.

Depuis "Parasite", l'image du cinéma coréen a totalement changé en France Alexis Mas de Condor Films

Depuis le Covid, on voit que les spectateurs de cinéma plébiscitent les films à très grand spectacle. Limiter la sortie dans le temps est-elle aussi un moyen de renforcer l’attractivité des salles ?

La période compliquée du Covid a entraîné des changements d’usages. La fréquentation est revenue progressivement mais on voit que dès que le film a un côté événementiel, avec une durée limitée, ou grâce à des avant-premières accompagnées par les stars, on a tout de suite des taux de remplissage beaucoup plus élevés qu’avec des séances classiques. J’ajouterai aussi que l’offre américaine, qui a normalement le monopole de ce genre de films à grand spectacle, est beaucoup moins importante. On le voit cette année où il a fallu attendre Dune le mois dernier. Or avant il y en avait tous les quinze jours des films comme ça. C’est là qu’on se dit qu’il y a moyen de sensibiliser le public à des films commerciaux mais venant d’ailleurs. Or en Asie il s’en produit énormément.

Pendant longtemps les films de genre asiatiques ne sortaient chez nous qu’en vidéo. Est-ce qu’on peut dire qu’ils se sont démocratisés ?

On a longtemps collé une étiquette aux films venant de certains pays asiatiques. On pensait qu’ils étaient réservés à public de connaisseurs. C’est le cas du cinéma coréen dont l’image a complément changé depuis le succès de Parasite qui a remporté la Palme d’or et attiré 2 millions de spectateurs chez nous. Si on rajoute à ça l’effet Squid Game sur Netflix, les gens ont compris pour de bon que la Corée du Sud faisait du cinéma et des séries grand public. Il y a aussi le phénomène de la langue. Grâce à Netflix, même le grand public se met à accepter de voir de la VO. Même si on a aussi fait une VF pour Alienoid.

Le film n’a rien à envier techniquement à un blockbuster américain. Certains fans disent même que les effets spéciaux des productions asiatiques sont plus soignés que ceux des productions hollywoodiennes…

C’est vrai qu’on remarque un appauvrissement du cinéma américain, notamment dans le domaine des films de superhéros. Ce n’est pas un hasard si le film qui a gagné l’Oscar des effets spéciaux cette année, c’est le Japonais Godzilla Minus One. Beaucoup de fans de Marvel disent que les trucages numériques sont de moins en moins bien soignés. Et c’est vrai qu’en parallèle, un pays comme la Corée du Sud qui a un gros marché intérieur, avec des films à 4 ou 5 millions d’entrées, n’hésitent pas à mettre des moyens. Avec un soin indéniable car rapporté à un budget américain, Alienoid n’est pas un film très cher, entre 25 et 35 millions de dollars. Par contre l’argent est vraiment à l’écran.

Alienoid, c’est à la fois totalement asiatique et totalement universel ?

Oui parce que c’est très pop culture, en fait. C’est une sorte de "mashup" entre des choses très asiatiques comme le film de sabre du XIIIe siècle, avec des chorégraphies à base de câbles et de gens qui volent, et un côté science-fiction moderne où on sent l’influence d’Hollywood. Je pense que c’est quelque chose qui est dans l’air du temps qu’on retrouvait déjà dans Everything Everywhere All At Once, l’Oscar du meilleur film l’an dernier. C'est une fusion qui plaît au public.

>> Alienoid de Choi Dong-hoon. Avec Tae-ri Kim, Byung-Hee Yoon, Chan-hyung Kim. 2h23. Au cinéma les 31 mars et 1er avril.