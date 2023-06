Le chanteur de Rammstein accusé d’agressions sexuelles, le gouvernement allemand s’en mêle

Mais à la suite de la parution des deux enquêtes dans la presse allemande, les musiciens ont publié un communiqué plus nuancé le week-end dernier. "Il est important pour nous que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité lors de nos spectacles - devant et derrière la scène", peut-on lire dans ce message adressé aux fans. À ce jour, aucune plainte n’a été déposée contre le chanteur.

Poids lourds de la scène metal, les musiciens de Rammstein sont en plein cœur d’une tournée mondiale qui doit s’arrêter pour quatre soirs au Stade Olympique de Munich à partir de mercredi. Ce mardi, un porte-parole de l’enceinte affirme que la zone située devant la scène où Til Lindemann aurait repéré les jeunes femmes serait supprimé. En sera-t-il de même ailleurs en Europe ? Le groupe doit notamment se produire au Stade de France le 22 juillet prochain.