Scandale Rammstein : les appels au boycott se multiplient… et les ventes d'albums décollent

Trois ans plus tard, ce n’est plus l’œuvre de Rammstein mais le comportement de son leader qui fait débat. Si le principal intéressé nie catégoriquement les faits, la major Universal a annoncé la semaine dernière suspendre ses activités de marketing et de promotion, "choquée" par les accusations. Ironie du sort : six des huit albums studios du groupe sont revenus dans le classement des meilleures ventes ces derniers jours, le dernier en date, Zeit, grimpant de la 29ᵉ à la 10ᵉ place.

Lorsque le scandale a éclaté, plusieurs articles de presse ont fait état de tensions au sein de Rammstein, des sources proches affirmant que les partenaires de Till Lindemann ne supportaient pas d’être "salis" par le comportement de leur chanteur. Vendredi, la publication sur Instagram d’un message du batteur Christoph Schneider a semblé aller dans le sens.