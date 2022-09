Alors, il est comment le nouvel épisode de "X-Files" ?

Une soucoupe, des complots ultra-secrets, un grand type à l’est et une doctoresse qui doute… Qu’est-ce qu’ils nous ont manqué ! Revoir Mulder et Scully réunis à l’écran, presque 14 ans après le dernier épisode de X-Files, c’est un peu comme revoir Han Solo et Leia dans Star Wars. Un duo qu’on a tant aimé, plus jeune, et qu’on revoit à peine vieillis, en oubliant que pour nous aussi, les années ont passé.

Chris Carter, créateur et scénariste de la série, est à nouveau aux commandes de cette dixième saison qu’il confiait devoir aux fans avant toute autre considération. C’est donc une équipe conforme à l’originale qui a signé ces six nouveaux épisodes dans lesquels on n’oublie rien du passé, et qui réserveront beaucoup de révélations sur la vie privée de nos deux agents.

Rien n’a changé…

Le premier épisode a été conçu pour que le téléspectateur retrouve très vite ses marques : le générique est resté le même. Le département X-Files a fermé depuis des années : Dana Scully est chirurgienne dans un hôpital catholique, pendant que Fox Mulder rumine ses obsessions devant le média préféré des complots en tout genre : internet. Un jeune politicien conservateur se met soudain à accuser le gouvernement de nous mentir depuis la découverte de Roswell en 1947. Il appelle Mulder et Scully à la rescousse pour leur faire rencontrer une jeune femme qui dit avoir été enlevée par des aliens pour la féconder. Des thèmes familiers pour tout fan des X-Files des années 90, sauf que le 11-Septembre est passé par là, et que l’abus de surveillance du gouvernement américain pour cause de sécurité nationale est clairement pointé du doigt.



… et tout a changé

Il faut voir les vieilles photos de nos deux héros pour prendre la mesure du temps écoulé : avec sa veste kaki et sa barbe de trois jours, Mulder s’est un peu laissé aller depuis les costumes-cravate du FBI. Quand à Scully, elle a perdu ses bonnes joues et son carré roux pour un visage christique et un blond vénitien plus moderne. Leur affection réciproque, elle, est restée intacte. Quand l’histoire recommence, eux non plus ne s’étaient pas revus depuis longtemps. On sait qu’ils ont eu un enfant ensemble, et on devrait apprendre ce que celui-ci est devenu. Ce X-Files 2016 réussit son retour en multipliant les clins d’œil au passé (Skinner, l’homme à la cigarette) tout en approfondissant les mystères restés en suspens. Va-t-on enfin savoir ce qui est arrivé à la sœur de Mulder ? Vivement septembre, quand M6 diffusera la série.

