"Alphonse" : la série de Nicolas Bedos arrive par surprise sur Prime Vidéo

Le pitch ? "Renouant avec un père qu’il connaissait à peine, Alphonse, un quadragénaire en pleine déroute professionnelle et conjugale, se découvre une surprenante vocation. Sa trajectoire va alors croiser celle d’une galaxie de femmes plus passionnantes et excentriques les unes que les autres, le plongeant au cœur d’une histoire à la fois périlleuse, transgressive et pleine de tendresse."

Révélé sur les plateaux de Laurent Ruquier, Nicolas Bedos a joué dans plusieurs comédies avant de passer à la réalisation en 2017 avec Monsieur et Madame Adelman, nommé au César du meilleur premier film. Il a ensuite décroché trois César dont celui du meilleur scénario original et du meilleur second rôle féminin pour Fanny Ardant pour La Belle Epoque, qui a attiré 1,2 millions de spectateurs. On lui doit également OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire et Mascarade.