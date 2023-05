Altercation entre un policier municipal et le patron du Festival de Cannes : que s’est-il vraiment passé ?

C’est une séquence qui cumule, ce lundi 22 mai à la mi-journée, près de 3 millions de vues sur Twitter. Au cours d'une scène filmée le vendredi précédent dans la soirée par Eric Morillot, un ancien journaliste de CNews et Sud Radio, on peut voir le patron artistique du Festival, Thierry Frémaux, avoir une vive altercation avec un policier municipal sur le perron du Carlton, alors qu’il roulait à bicyclette sur le trottoir. "Je n'ai rien fait, vous m’avez frappé", lui reproche le délégué général, qui demande à l’agent son nom et annonce qu’il va porter plainte.