Alysson Paradis : la sœur de Vanessa maman pour la deuxième fois

La comédienne suit l'exemple de sa grande sœur Vanessa Paradis, qui a longtemps conservé l'identité de Lily-Rose et Jack, les enfants qu'elle a eus avec Johnny Depp, secrète. Si elle ne publie quasiment aucune photo de son fils aîné sur les réseaux sociaux, elle a fait quelques confidences à Gala il y a 2 ans sur son rôle de mère.

"Je lui répète qu'il doit être lui-même, à la maison, comme à l'extérieur. Qu'il ait et assume ses propres opinions. Par exemple, Marcus adore se déguiser et se battre avec des ninjas imaginaires. Forcément, les autres enfants se moquent de lui au jardin. Je lui dis de ne pas les écouter : s'il a envie de se prendre pour Buzz l'éclair et qu'il voit une pieuvre géante, je l'encourage à tout faire pour nous sauver", expliquait-elle.