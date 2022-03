Débarrassée de sa tutelle, l’actrice Amanda Bynes désormais "free" comme Britney Spears

"Ces dernières années, j’ai travaillé dur pour améliorer ma santé afin de pouvoir vivre et travailler de manière indépendante", explique-t-elle, assurant qu’elle "continuera à faire de son bien-être sa priorité dans ce prochain chapitre". En retrait de la vie hollywoodienne, Amanda Bynes a repris ses études et a décroché un diplôme du Fashion Institute of Design de Californie. Elle se dit déjà "excitée par ses entreprises à venir", dont une ligne de parfum. "J’ai hâte d’en partager plus quand je le pourrai", glisse-t-elle. Un rendez-vous déjà pris pour ses admirateurs.