"Cœurs noirs", la série saisissante qui nous embarque avec l'armée française contre Daech

Disponible ce vendredi 3 février sur Prime Video, Cœurs noirs a mis le nôtre à rude épreuve. Car la mission des militaires français ne se déroulera évidemment pas sans accrocs. L’intense séquence d’ouverture n’est que l’amuse-bouche d’un foisonnant repas étoilé, où chaque épisode vient nous régaler un peu plus sans jamais nous rassasier complètement. Alors on se laisse tenter, on enchaîne un deuxième, puis un troisième. Et on peine à s’arrêter tant on est happé.

Scénaristes du Bureau des légendes, Duong Dang-Thaï et Corinne Garfin signent une nouvelle création addictive où le sens du détail ne fait qu’accroître l’authenticité de ce qui se joue à l’écran. Du jargon militaire précis - et souvent incompréhensible pour les civils - aux scènes d’action tournées par une caméra mouvante qui n’a peur ni des chocs ni de la violence.