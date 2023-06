Jonathan Cohen en flic-chanteur, une série sur le "Loft" et le retour de "Popstars" bientôt sur Prime Video

Le prochain film de Michael Mann, consacré à Enzo Ferrari qu’incarne Adam Driver, ne passera pas par la case cinéma et sera à découvrir directement dans son salon. "Les règles de diffusion cinématographiques en France nous désincitent fortement à miser sur les sorties en salles sur nos propres films. Et ça, c’est vraiment lié à la chronologie des médias", explique Brigitte Ricou-Bellan, directrice générale de Prime Video en France. Sortir un film en salles, c’est devoir attendre 15 mois avant de pouvoir le diffuser sur une plateforme. Challengers de Luca Guadagnino (Call me by your name) avec Zendaya et Josh O’Connor, le prince Charles de The Crown, sera, lui aussi, directement disponible sur Prime Video dans l’Hexagone.