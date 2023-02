"The Last of Us" : les petits secrets de la romance gay qui nous a brisé le cœur

Leur choix s’est donc porté sur l'excellent Nick Offerman, surtout célèbre pour ses rôles comiques. The Last of Us lui offrait un contre-emploi et un challenge personnel. Contrairement à Murray Bartlett, qui est ouvertement gay, l’acteur est hétérosexuel et n’avait jamais incarné un personnage LGBTQ auparavant. D’après les créateurs de la série, cet aspect a clairement servi son interprétation de Bill... surtout lorsque Frank l’invite dans son lit.

"C’est l’instant le plus intime, le plus privé de tous, que vous devez créer avec votre partenaire à l’écran pendant que 16 personnes s’activent autour de vous et scrutent chacun de vos mouvements", raconte Nick Offerman à Variety. "Cet inconfort a donc été assez facile à transmettre au malaise et à la vulnérabilité que ressent Bill sur le moment."