Amazon va lancer un jeu d’aventure inspiré par la saga James Bond

Vous rêvez d’arpenter le globe en smoking et de siroter des Martini dry entre deux poursuites en voiture ? Amazon va exaucer vos rêves plus fous puisque sa plateforme Prime Vidéo annonce le lancement d’un jeu d’aventure inspiré par les films de la saga James Bond. Intitulé "007 Road to a million", ce programme en huit épisodes sera supervisé par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, les producteurs de la franchise à succès.

À la manière de "Pékin Express", le jeu se disputera par équipe de deux aventuriers qui voyageront à travers le globe où ils participeront à des épreuves d’intelligence et d’endurance dans des décors mythiques des films de James Bond, explique le magazine Variety. Sympa, non ? Les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne pour ce programme qui sera diffusé dans pas moins de 240 pays.