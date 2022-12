Tom Cruise, Meghan Markle, Johnny Depp, Stromae... Ces 22 stars qui ont secoué 2022

Spectaculaire et nostalgique, Top Gun : Maverick a dépassé toutes les attentes en offrant à Tom Cruise le plus grand succès de sa carrière, l’année de son soixantième anniversaire, avec près de 1,5 milliard de dollars de recettes dans le monde et plus de 6 millions de spectateurs rien qu'en France. Star unique en son genre, l’acteur continue de séduire et de rassembler plusieurs générations, loin des polémiques autour de son appartenance à la Scientologie. Et ce n’est pas terminé puisqu’on le reverra l’été prochain dans le nouvel épisode de la franchise Mission : Impossible, teasé toute l’année dans des vidéos hallucinantes diffusées sur les réseaux sociaux.