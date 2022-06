Amber Heard "effacée" du prochain "Aquaman 2" ? L’actrice choquée par la rumeur

"La machine à rumeurs tourne comme au premier jour. C’est faux, insensible et légèrement dingue", a réagi auprès du site Entertainment Weekly un porte-parole de l’actrice, de nouveau à la une des médias américains suite à son interview choc à la chaîne NBC où elle se redit victime de violences conjugales. De son côté, le studio n’a pas fait de commentaires pour le moment.

Intitulée Aquaman and The Lost Kingdom, la suite du blockbuster de 2018 a été tournée entre juin 2021 et janvier 2022. Le réalisateur James Wan a planché pendant de longs mois sur les effets spéciaux numériques, en vue d’une sortie le 17 mars 2023.