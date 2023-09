Amber Heard gommée d'"Aquaman" 2 à cause des fans de Johnny Depp?

Interrogé par Entertainment Weekly en début de semaine, le réalisateur James Wan assure que la faible présence à l’écran d’Amber Heard est pur choix scénaristique : "J’ai toujours dit que le premier Aquaman racontait le voyage de Arthur et Mera. Et que le deuxième parlerait de Arthur et Orm. Le premier était un mélange de romance, d’action et d’aventure. Le deuxième un mélange de bromance, d’action et d’aventure. Je n’en dirais pas plus."

Aux dernières nouvelles, Amber Heard n’aurait pas plus de 10 minutes de présence dans le film. Sera-t-elle conviée à en assurer la promo et à poser sur un prochain tapis rouge ? Mystère. Depuis sa défaite judiciaire, elle est partie vivre en Espagne avec sa fille et n’a aucun projet officiel à Hollywood. Sa dernière apparition publique remonte au Festival de Taormina, en juin dernier, pour présenter le film indépendant In the Fire.