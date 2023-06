Amber Heard va dévoiler son premier film depuis le procès contre Johnny Depp

Si Johnny Depp a tourné Jeanne du Barry en France sous la direction de Maïwenn, présenté à Cannes en mai, et signé un gros contrat avec Dior, Amber Heard s’est faite plus discrète, s’installant en Espagne avec sa fille Oona Paige. Elle n'aurait d'ailleurs pas de nouveau projet au cinéma depuis. Si In the Fire n’a pas encore de date de sortie en France, on reverra l’actrice sur grand écran le 20 décembre dans Aquaman et le royaume perdu, la suite du blockbuster de 2018 dans lequel elle donne la réplique à Jason Momoa.