Amber Heard maquillait-elle les coups infligés par Johnny Depp ? Une vidéo TikTok sème le trouble

Pour les fans de Johnny Depp, très actifs sur les réseaux sociaux depuis deux semaines, ce serait la preuve irréfutable que l’actrice ment depuis le début sur les coups que son ex-mari lui aurait infligés. C’est d’ailleurs ce que la défense de la star de Pirates des Caraïbes a essayé de démontrer en faisant venir à la barre plusieurs proches de leur client qui ont affirmé n’avoir jamais vu la moindre marque sur le corps de la jeune femme. Alors, info ou intox ?

En visionnant la démonstration de Me Elaine Bredehoft, on s’aperçoit qu’elle ne dit pas clairement que la boite de maquillage en question est celle utilisée par Amber Heard à l’époque. Et que l’avocate a peut-être tout simplement utilisé un produit actuellement dans le commerce pour illustrer son propos. Milani s’est, en tout cas, offert un joli coup de pub puisque la vidéo cumule déjà plus de 4,7 millions de vues.