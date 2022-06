Amber Heard ne peut "absolument pas payer" Johnny Depp

Elle a déclaré être "dévastée" par le verdict du procès en diffamation que lui avait intenté Johnny Depp, suite à la parution, en 2018 dans le Washington Post, d’une tribune incendiaire où elle se présentait comme une victime de violences conjugales. Déclarée coupable mercredi, Amber Heard sera-t-elle bientôt ruinée ?

Interrogée par la chaîne NBC pour savoir si sa cliente pourrait payer les 10,4 millions de dollars de dommages-intérêts qu’elle a été condamnée à verser, Me Elaine Bredehoft a répondu : "Oh non, absolument pas". L'avocate, qui juge qu'Amber Heard a été "diabolisée" par l'équipe juridique de Johnny Depp, a précisé qu'elle comptait faire appel de la décision dans les prochains jours.