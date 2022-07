"Elle n’a plus rien à perdre" : Amber Heard prête à écrire sa biographie pour une somme astronomique

Dans l’interview qu’elle a accordée à la chaîne CBS, une semaine après le verdict, Amber Heard s’est redite victime de violences conjugales. "Jusqu’à ma mort, je maintiendrais chaque mot de mon témoignage", a-t-elle promis, tout en reconnaissant le risque d’être de nouveau attaquée en diffamation par son ex-mari. Raconter en détails son histoire avec Johnny Depp dans un livre l’exposerait sans doute à des poursuites judiciaires. Mais visiblement, elle s’en moque.

"Amber considère que sa carrière à Hollywood est terminée", a expliqué il y a quelques jours l’un de ses proches à OK ! Magazine, interrogé au sujet de ce projet de biographie. "À ce stade, elle n’a plus rien à perdre et elle veut tout raconter", ajoute cette source ajoutant qu’elle n’est "pas en position de refuser cet argent". Car, depuis le début de sa bataille judiciaire avec Johnny Depp, les cachets se font rares.