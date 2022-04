Amber Heard va témoigner la semaine prochaine… et ça risque de chauffer pour Johnny Depp

Un dernier élément, plus imprévisible, pourrait avoir son importance dans l’issue du procès. À Londres, c’est un juge qui avait donné raison au tabloïd The Sun contre Johnny Depp. En Virginie, c’est un jury de 11 citoyens qui sera chargé d’établir si ou non Amber Heard a menti en affirmant qu’elle était victime de violences conjugales. Et si son ex-mari est en droit de lui réclamer 50 millions de dollars pour le préjudice causé à sa carrière. Face à eux, l’actrice jouera sans doute l’audition la plus importante de sa vie.