"La route s’arrête là pour moi" : Amel Bent explique pourquoi on ne la verra plus à la télévision

Révélée en 2004 par "Nouvelle Star", Amel Bent ne devrait donc pas faire partie de la prochaine saison de "The Voice", dont les tournages débutent en novembre. On ne devrait pas non plus la voir aux côtés de la troupe des Enfoirés lors de la prochaine édition qui aura lieu à Arkéa Arena de Bordeaux du 17 au 22 janvier 2024.