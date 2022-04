Amel Bent, la coach de "The Voice", est maman d'un petit garçon

Elle est aux anges. Amel Bent a donné naissance à son troisième enfant. C'est la chanteuse qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. "M O N P R I N C E. Heureuse et émue de vous annoncer la naissance de mon petit prince. En forme et en bonne santé grâce à Dieu. Merci pour tous vos messages d'amour et de bienveillance tout au long de cette grossesse que j'ai partagée avec vous. Maintenant, un peu de repos et beaucoup de câlins avant de vous retrouver. Love", a écrit l'artiste de 36 ans qui a publié deux clichés en noir et blanc du nouveau-né dont on aperçoit la joue, puis la main.

Déjà parents de deux petites filles, Hana, 4 ans, et Sofia, 5 ans, Amel Bent et son mari Patrick Antonelli n'ont pas révélé le prénom du petit garçon qui sera judicieusement choisi comme pour ses deux sœurs. "Pour moi, c'est très important, et c'est aussi pour une question religieuse, je veux leur donner des prénoms qui sont du livre", avait expliqué l'ex-candidate de "Nouvelle Star" dans le podcast La Face Katché. "Hana, Sofia... Ce sont des prénoms qui sont porteurs d'éternité. Il y a toujours eu des Hana, il y a toujours eu des Sofia. Il y en a dans le monde entier, il y en a dans toutes les religions".