Amel Bent participera aux Enfoirés malgré sa pause médiatique : "Tant qu’on m’appelle, j’irai"

Quand on lui demande si elle a choisi de disparaître du petit écran pour mieux se consacrer au grand, elle rit de bon cœur. "Non, non, pas du tout ! L'histoire de mon dernier album est terminée. Il a vécu sa vie en télé, il a vécu sa vie sur les scènes de France et de Navarre. Il est temps pour moi de faire des chansons. Et pour faire des chansons, il faut vivre, il faut retrouver l'inspiration (...). J'ai besoin de tout recentrer et de faire le meilleur huitième album possible", nous explique-t-elle.