"American Girl" sur Netflix : Mila Kunis face au passé dans l’adaptation d’un sombre best-seller

L’histoire d’Ani, c’est celle de l’autrice Jessica Knoll qui adapte elle-même le best-seller inspiré de ses propres traumatismes. Sorti en 2015, Luckiest Girl Alive a réalisé le meilleur démarrage de l’année pour se hisser dans la liste des meilleures ventes du New York Times. La romancière et scénariste espère que le film pourra avoir les mêmes vertus cathartiques que son oeuvre. "Si c’est ce qui peut aider ceux qui sont restés silencieux pendant longtemps… Malheureusement, c’est la culture dans laquelle nous avons grandi. Il y a cette idée que si quelque chose vous arrive, vous avez sans doute joué un rôle dedans et vous devriez en avoir honte. Vous ne devriez pas en parler. On ne soutient pas assez les gens", note-t-elle auprès de Netflix.