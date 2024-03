Meghan Markle de retour sur Instagram… pour lancer un business inattendu

Loin du Royaume-Uni et des soucis de santé de sa belle-sœur, Meghan Markle a fait son retour cette semaine sur Instagram. L’épouse du prince Harry a lancé American Riviera Orchards, une marque de produits lifestyle divers et variés. Depuis qu’ils ont rompu avec la famille royale, les Sussex multiplient les projets professionnels aux États-Unis.

Certains disent déjà qu’elle n’a pas choisi son moment au hasard. Alors que la santé de sa belle-sœur Kate Middleton suscite l’inquiétude du Royaume-Uni et des passionnés de la famille royale partout dans le monde, Meghan Markle annonce le lancement d’une gamme de produits lifestyle.

Baptisée American Riviera Orchards, elle a été dévoilée jeudi sur une page Instagram déjà suivie par plus de 462.000 abonnés. En story, on pouvait voir l’épouse du prince Harry disposer des fleurs et préparer à manger dans une cuisine au son de "I Wish You Love" de Nancy Wilson.

Poisson, pastas, pancakes...

Sur une deuxième page, qui renvoie vers une boutique en ligne, on peut découvrir un avant-goût de ce que la duchesse de Sussex entend proposer à ses clients. Des recettes de poisson, de pâtes et de pancakes, les conseils d’un grand chef pour découper les oignons, mais aussi des conseils bien-être pour se lever du bon pied…

D’après des documents déposés auprès du registre du commerce outre-Atlantique, Meghan Markle entend également proposer de la vaisselle et du linge de table, ainsi que des produits comestibles comme des gelées, des confitures et autre marmelade. Une seconde demande vise des articles de papeterie, des accessoires de yoga, des bijoux, mais aussi des vêtements et de la nourriture pour animaux de compagnie.

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne vedette de la série Suits investit l’univers du lifestyle. En 2014, elle avait lancé The Tig, un blog où elle dispensait ses conseils bien-être, des playlists et des idées de shopping. Elle y avait mis fin trois ans plus tard, suite à sa rencontre avec le plus jeune fils de Charles et Diana.

Après avoir rompu avec la famille royale en 2021, Meghan et Harry se sont mis en quête de nouveaux revenus en s’associant à Netflix, avec à la clé un documentaire en plusieurs parties qui a fait jaser outre-Manche. Ils ont également créé un podcast avec Spotify, arrêté par la plateforme au bout d’un an.