"J'ai le cœur qui fond" : le chanteur Amir, papa pour la deuxième fois

Il est aux anges. Amir Haddad et sa femme Lital Aharonovitch ont accueilli leur deuxième enfant, comme l'a annoncé le chanteur sur les réseaux sociaux. "Il est né ce dimanche à 13:45, un magnifique petit prince. Maman a été majestueuse de courage", a expliqué l'artiste de 38 ans qui a rendu hommage à la maman. "Elle et bébé vont bien, et moi j'ai le cœur qui fond. Merci la vie", a conclu le finaliste de la troisième saison de "The Voice".

Marié depuis 2014 avec Lital Aharonovitch, une décoratrice d’intérieur, le couple est déjà parent d'un garçon prénommé Mickaël et âgé de 2 ans. Au mois d'avril, la future maman révélait sa deuxième grossesse sur Instagram avec une photo de son ventre bien rond sur lequel étaient posées les mains d'Amir et de Mickaël.