Amir sort du silence, un mois après le décès de sa mère : "Je me relève doucement"

"Là, je me relève doucement, fort de l’immense soutien que vous m’avez offert par vos messages, vos courriers, et aujourd’hui par-dessus tout, je voudrais exaucer sa volonté tenace de nous voir continuer de vivre à fond", poursuit le papa de deux garçons, Mikhaël, 3 ans, et Or, né le 4 juillet dernier, de son union avec Lital. "Cette blessure fera éternellement partie de moi, tout comme maman, tout comme vous. Et c’est ma façon d’être entier", admet Amir qui tient à remercier ses fans de l'avoir soutenu et respecté durant ce deuil.