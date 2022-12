"Amour, gloire et beauté" : la série culte débarque sur TF1 en janvier

C'est une petite révolution. Après 32 ans sur France 2, Amour, gloire et beauté change de chaîne. À compter du 2 janvier, le mythique soap sera dorénavant diffusé sur TF1, du lundi au vendredi, à 10h20. Soit juste avant l'autre feuilleton culte de la télévision américaine : Les Feux de l'Amour.

Situé dans le monde glamour de la mode de Los Angeles, The Bold and the Beautiful, en version originale, raconte depuis 1987 la vie amoureuse et les affaires de la riche et puissante famille Forrester. Désormais, Brooke, Eric, Ridge, Steffy et les autres vous donneront rendez-vous à leurs fans à la même heure qu'avant, mais sur la première chaîne ainsi que sur MYTF1 pour le replay.