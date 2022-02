Amoureux d’une candidate de téléréalité, Adil Rami fait chavirer TikTok

Lenoutsa, Léna Guillou de son vrai nom, est partie à Dubaï avec "Les Marseillais" sur W9 et a tenté de trouver l’âme sœur dans "Les princes et les princesses de l’amour" sur la même chaîne. Comme tout candidat de téléréalité qui se respecte, la jeune femme de 29 ans fait aussi dans l’influence digitale. Et ça marche. Elle compte un demi-million d’abonnés sur Instagram, moitié moins sur TikTok. Suffisant pour lui assurer une solide communauté de fans, supervisée par la papesse du milieu en personne.