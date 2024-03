Anaïs Robin, chanteuse populaire sur TikTok, décède à 21 ans dans un accident de la route

Anaïs Robin, chanteuse de 21 ans originaire du nord de la France, est décédée dans un accident de voiture. Dans la nuit de samedi à dimanche, son véhicule a percuté un arbre, alors qu'elle roulait seule aux alentours de 4 heures du matin. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre artiste", a déclaré l'équipe de son label Gabs & Jo dimanche soir. Anaïs Robin, star de TikTok aux 460.000 abonnés, est décédée dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mars.

Alors qu'elle conduisait seule aux alentours de 4 heures du matin, sa voiture a percuté un arbre. Elle se trouvait alors dans la commune de Baisieux, à proximité de Lille. Selon La Voix du Nord, l'intervention des secours sur place n'a pas suffi et la jeune chanteuse a succombé à ses blessures.

Sur Instagram, l'équipe de la jeune nordiste a tenu à lui rendre hommage, en rappelant qu'elle était "aimée et appréciée de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître", avant d'adresser ses condoléances à sa famille et à ses proches.

Connue pour son activité sur les réseaux sociaux, la chanteuse cumule plus de 460.000 abonnés sur TikTok, et 140.000 sur Instagram. Mais c'est à la sortie de son premier single "Un autre" produit par Universal, que sa carrière prend de l'ampleur, avec un clip visionné plus de 1,7 million de fois.

Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent pour rendre hommage à la jeune femme, notamment de la part de nombreuses personnalités comme Yanns, le rappeur qui l'avait repéré pour la première fois ou le chanteur Naza.