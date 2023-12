"Anatomie d'une chute" est l'un des films préférés de Barack Obama en 2023

Le président américain a partagé la liste de ses films favoris des douze derniers mois. On y retrouve notamment "Anatomie d'une chute", long-métrage français réalisé par Justine Triet, Palme d'or au dernier Festival de Cannes. Barack Obama en a profité pour saluer le long mouvement de grève des scénaristes et des acteurs américains.

Barack Obama est un cinéphile. Comme tous ans, l'ancien président américain a partagé sur les réseaux sociaux la liste de ses films préférés des douze derniers mois. Et, bonne nouvelle, on y retrouve Anatomie d’une chute, de Justine Triet. Palme d'or au dernier Festival de Cannes, le long-métrage qui contre toute attente n'a pas été sélectionné pour représenter la France aux Oscars, bénéficie d'un joli coup de projecteur. On se souvient que l'an dernier, l'ancien président américain avait déjà mis en avant deux films français : Petite Maman de Céline Sciamma et L'Événement d'Audrey Diwan.

Outre le film qui retrace le procès d'une autrice allemande (incarnée par Sandra Hüller) accusée du meurtre de son mari, on retrouve également Oppenheimer, le long métrage de Christopher Nolan consacré à la création de la bombe atomique, Air, de Ben Affleck avec Matt Damon sur le partenariat historique entre Michael Jordan et Nike, ou encore le film d'amour dramatique Past Lives (Nos vies d’avant).

Barack Obama cite par ailleurs trois films qu'il a adorés tout en admettant qu'il n'est pas très objectif, car ils ont été produits par Higher Ground, la société qu'il a fondée avec son épouse. Il s'agit du Monde après nous, avec Julia Roberts ; de Rustin, sur le militant pour les droits civiques Bayard Rustin ; ainsi que du documentaire American Symphony, autour de la vie du compositeur à succès Jon Batiste.

L'ex-chef d'État a profité de cette liste pour saluer le long mouvement de grève des scénaristes et des acteurs américains. "En début d’année, les scénaristes et les acteurs se sont mis en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et de meilleures protections. Cela a conduit à des changements importants qui transformeront l’industrie pour le mieux", s'est-il réjoui.