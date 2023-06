Après le discours choc de Justine Triet à Cannes, les clés pour comprendre la polémique

La polémique est sans doute loin d’être terminée puisque Anatomie d’une chute est d’ores et déjà l’un des favoris aux César 2024. Et on ne voit pas comment il ne pourrait pas figurer sur la liste des films pré-sélectionnés pour représenter la France aux Oscars, après plusieurs échecs retentissants. Ce vendredi matin, la revue professionnelle américaine Variety faisait de la Palme d’or un candidat potentiel à l’Oscar du meilleur film tout court. Et de Justine Triet une outsider à l’Oscar de la réalisation face à des poids lourds comme Martin Scorsese et Christopher Nolan.