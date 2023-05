"Anatomie d’une chute", "Indiana Jones 5", "Killers of The Flower Moon"... On les voit quand, les films de Cannes ?

Dans La Passion de Dodin Bouffant, le cinéaste franco-vietnamien Tran Ahn Hung nous embarque derrière les fourneaux d’un célèbre gastronome de la fin du XIXe siècle et de la cuisinière dont il est amoureux. Un duo délicieux incarné par Benoît Magimel et Juliette Binoche. Prix de la mise en scène, ce plaisir pour les yeux - et les papilles - sera en salles le 8 novembre.

Le cinéaste finlandais Aki Kaurismäki a décroché le prix du jury pour Les Feuilles Mortes, ou la rencontre tendre et burlesque entre un ouvrier alcoolique et une employée de supermarché solitaire. Un conte poétique bourré de références cinématographiques et de chouettes chansons pop au cinéma le 20 septembre.